Philipp Kkohlschreiber Quelle: usa today sports

Philipp Kohlschreiber hat das deutsche Duell mit Alexander Zverev bei den US Open gewonnen und dem Jungstar damit die nächste bittere Grand-Slam-Niederlage zugefügt. Der 34 Jahre alte Augsburger setzte sich in der dritten Runde gegen seinen 13 Jahre jüngeren Rivalen nach 3:09 Stunden mit 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3 durch und zog in New York zum fünften Mal ins Achtelfinale ein.



Nach der 4:6, 1:6, 6:7 (4:7)-Niederlage von Jan-Lennard Struff gegen David Goffin (Belgien/Nr.10) ist Kohlschreiber der letzte deutsche Tennisprofi bei den US Open.