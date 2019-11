"Es ist das erste Mal, dass diese Methode zum Drogentransport in Europa aufgedeckt wurde", teilte die spanische Polizei mit. Bislang war der Einsatz von U-Booten im Drogenhandel vor allem aus Amerika bekannt. So wurden bereits Drogenhändler aus Kolumbien gefasst, die Kokain an Bord von Unterwasserbooten nach Mexiko und von dort in die USA schmuggelten.