Der Echo wird in 22 Kategorien vergeben. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hat vor der Echo-Verleihung heute in Berlin den Auftritt des Rapperduos Kollegah und Farid Bang verteidigt. "Kollegah & Farid Bang treten als zwei außerordentlich erfolgreiche Repräsentanten des Genres HipHop auf", hieß es beim BVMI.



Kollegah und Farid Bang sind unter anderem in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert. Die Rapper waren in die Kritik geraten, unter anderem wegen der Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen".