In den vergangenen 200 Jahren hat sich das Leben der Menschen aufgrund neuer Technologien in Schüben dramatisch verändert. Mit dem Einsatz der Dampfmaschine begann Ende des 18. Jahrhunderts die 1. industrielle Revolution. Webstühle wurden in der Textilindustrie durch Maschinen ersetzt. Viele Menschen verloren ihre Arbeit. Neue Beschäftigung fanden sie in den Fabriken, im Kohleabbau und der Schwerindustrie.



Die Elektrifizierung Ende des 19. Jahrhunderts war der Startschuss für die 2. industrielle Revolution. Ein Meilenstein: 1913 führte Henry Ford erstmals in der Automobilindustrie das Fließband ein. Die Produktion wurde effizienter. Telefon und Telegramme vereinfachten und beschleunigten die Kommunikation. Gleichzeitig spricht man vom Beginn der Globalisierung.



Mit Computern und der elektronischen Datenverarbeitung startete in den 70er Jahren die 3. industrielle Revolution. In den Fabriken werden die Prozesse seit dem automatisiert. Industrieroboter übernehmen Montage-Arbeiten.



Als 4. industrielle Revolution bezeichnet man die Vernetzung der Maschinen, die dank Internet und künstlicher Intelligenz selbständig miteinander kommunizieren und interagieren können. Man spricht vom Internet der Dinge.