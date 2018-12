Polizist nach Schussverletzung bei Training gestorben. Archivbild

Ein vor zwei Wochen bei einem Einsatztraining angeschossener Polizeibeamter aus NRW ist tot. Der 23-Jährige starb an seinen Schussverletzungen, wie die Kölner Polizei mitteilte. Der junge Beamte war von einem Schuss aus der Waffe eines 22-jährigen Kollegen in den Hals getroffen worden.



Die beiden Beamten waren auf dem Weg von einem Umkleideraum zum Schießstand, als es zu dem Unglück kam. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen des Vorfalls dauern noch an.