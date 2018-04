Der Frachter "Vitaspirit" fährt unter maltesischer Fahne. Quelle: Uncredited/DHA-Depo Photos/dpa

Ein großes Frachtschiff ist in Istanbul in eine historische Gebäudefront am Ufer des Bosporus gekracht. Das berichtete der türkische Sender TRT. Niemand sei verletzt worden, als Ursache werde ein technischer Fehler in der Ruder- oder Steueranlage vermutet.



Der unter maltesischer Fahne fahrende, 225 Meter lange Frachter "Vitaspirit" verursachte schwere Schäden an der Holzvilla Hekimbasi Salih Efendi. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert liegt auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole.