Einige Container wurden in niederländischen Gewässern gesichtet.

Quelle: Nlcg-Phcgn/Netherlands Coast Guard/dpa

Nach der Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee sind bislang rund 20 Container in deutschen Gewässern gesichtet oder per Sonar geortet worden. Laut Havariekommando konnten sie aber noch nicht geborgen werden. Die Wetterlage erschwere mit fünf Meter hohen Wellen die Bergung.



Die Container können für Fischer gefährlich werden, sagte Claus Ubl, Sprecher des Deutschen Fischerei-Verbandes. Wenn Container knapp unter der Wasseroberfläche treiben, können sie vom Radar der Schiffe nicht geortet werden.