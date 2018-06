Nun heißt der neue Regierungschef Pedro Sanchez, und damit rückt Spanien überraschend nach links. Das Land befindet sich schon so lange in einer politischen Krise, dass sich viele daran gewöhnt hatten. Der plötzliche Regierungswechsel war möglich geworden, weil es massiven Unmut über die Korruption in der konservativen Regierungspartei gab – und weil die Basken einmal mehr das Zünglein an der Waage spielten.



Bereits vor einer Woche hatte der Sozialistenchef Sanchez seinen konstruktiven Misstrauensantrag eingereicht. Das schien in erster Linie eine Protestaktion zu sein, denn seine Partei hat gerade mal 84 von 350 Sitzen im Parlament. Es sah zunächst nicht so aus, als könne er die nötige absolute Mehrheit zusammenbekommen.