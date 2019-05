Es gibt viele tolle Mafia-Filme, aber wir wollten etwas ganz anderes machen. Marco Bellocchio

So erklärte Buscetta das dem Ermittlungsrichter Giovanni Falcone. Seine Aussagen führten zur Festnahme von 366 Mafiamitgliedern, die sich in den 80er Jahren in einer Serie großer Prozesse vor Gericht verantworten mussten. Die Rache der Mafia blieb nicht aus. Zwei seiner Söhne und ein Dutzend weitere Familienmitglieder wurden getötet. Buscetta lebte bis zu seinem Lebensende unter einem Zeugenschutzprogramm in den USA.



Der italienische Altmeister Marco Bellocchio (79) hat sich dieses wichtigen Kapitels der italienischen Geschichte angenommen, das das Land bis ins Mark erschüttert hatte. "Es gibt viele tolle Mafia-Filme, aber wir wollten etwas ganz anderes machen", sagte Bellocchio auf der Pressekonferenz in Cannes. Herausgekommen ist ein gut zweieinhalb Stunden langer, hochspannender Film, dessen Premiere mit minutenlangem Beifall gefeiert wurde.