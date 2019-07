Es ist sehr traurig, die Kathedrale in diesem Zustand zu sehen. Marylou Morgan, USA

In der kleinen Straße, die nördlich von Notre-Dame verläuft, standen früher Touristen Schlange, um die Glockentürme zu erklimmen. Einer der beiden Türme wäre bei dem Brand beinahe eingestürzt. Heute stehen einige Touristen am Metallzaun und beobachten, was sich auf der berühmtesten Baustelle Frankreichs tut. "Wir waren vor vier Jahren hier, da war alles voll von Menschen. Jetzt ist es so leer hier", sagt Marylou Morgan, eine Besucherin aus den USA. "Es ist sehr traurig, die Kathedrale in diesem Zustand zu sehen."



Derzeit arbeiten Spezialisten daran, die 28 gotischen Strebebögen, die die Wände des Kirchenschiffes von außen abstützen, mit massiven Holzbalken zu verstärken. Mehrere riesige Kräne stehen dafür bereit. Auf dem Vorplatz der Kathedrale ist ein großes Zelt aufgebaut, in dem zahlreiche Steinbrocken in Metallregalen liegen. Jedes geborgene Stück soll untersucht werden.