Die ausdrucksstarken Gemälde des Isenheimer Altars gehören zu den bedeutendsten Werken europäischer Kunst: In der grausam detaillierten Darstellung des leidenden Christus am Kreuz, der erlösenden Auferstehungsszene oder in der von Höllenwesen bevölkerten Heimsuchung des Antonius kommen naturalistische Darstellung und mystische Weltsicht meisterhaft zusammen. Matthias Grünewald (um 1475-1528) schuf sein Hauptwerk laut neuesten Forschungen in den Jahren 1512 bis 1516 für die Spitalkirche der Antoniter-Ordensgemeinschaft in Isenheim bei Colmar.



1789 wurde das acht Meter hohe, von Niklaus von Hagenau (um 1450-1535) geschaffene Schnitzwerk des Altars weitgehend zerstört. Nur wenige Figuren blieben erhalten. Sie gelangten zusammen mit den Altarbildern nach Colmar und werden seit 1853 im dortigen Unterlinden-Museum ausgestellt. Während des Ersten Weltkriegs brachten die deutschen Besatzer den Altar in die Münchner Alte Pinakothek - er wurde 1919 an Frankreich zurückgegeben. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Kunstwerk eingelagert in der elsässischen Hochkönigsburg.



Seit dem 18. Jahrhundert wurde der Altar immer wieder restauriert und mit zahlreichen Lackschichten versehen. Ziel der nun beginnenden Restaurierung ist es, möglichst nahe an den Originalzustand zurück zu kommen.



Grünewalds Biografie bleibt trotz intensiver Forschung der vergangenen Jahrzehnte weithin im Dunklen. Gesichert ist, dass er unter dem Namen Mathis Gothart Nithart um 1475 in Würzburg geboren wurde und um 1528 in Halle/Saale starb. Zwischenzeitlich stand er als Maler im Dienst des Mainzer Erzbischofs. Erhalten sind heute rund 60 Werke Grünewalds, die meisten davon sind Skizzen und Zeichnungen. (Quelle: KNA)