Die Leute sind von so weit gekommen, ums uns zu unterstützen, und das wollen wir einem Sieg belohnen. James, kolumbianischer Nationalspieler

Zuletzt in Kasan nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Polen (3:0) hatten 25.000 Fans in kanariengelber Kluft ein Volksfest erst in der Fußgängerzone auf der Baumann Straße gefeiert und später in der WM-Arena am gegenüberliegenden Kasanka-Ufer. Niemand, der beim Singen der Nationalhymne Kolumbiens keine Gänsehaut hatte. Ein Heimspiel für "Los Cafeteros", wie die Kicker in Anlehnung an die Kaffeebauern Kolumbiens immer wieder genannt werden.