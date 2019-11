Die Mörder ließen Cristina Bautista (42) keine Chance. Die indigene Politikerin starb im Kugelhagel, mit ihr vier ihrer indigenen Bewacher. Das Massaker in Tacueyo in der Unruheprovinz Cauca Ende Oktober hat Kolumbien erschüttert. Es war ein weiterer Tiefpunkt einer Entwicklung, die das Opfer selbst hat kommen sehen. Auch wenn Bautista zuletzt optimistischer war, als es die Realität zuließ: "Ich bin überzeugt, dass wir, die den Frieden wollen, mehr sind, als die, die den Krieg wollen", sagte sie in einer ihrer letzten Stellungnahmen. Doch gewonnen haben wieder mal die, die Krieg führen.