Kolumbiens Juan Cuadrado jubelt mit seinen Teamkollegen nach dem Treffer zum 0:3

Quelle: reuters

Bitteres WM-Aus für Polens Nationalmannschaft mit Robert Lewandowski von Bayern München. Die polnische Auswahl scheiterte in der Vorrunden-Gruppe H durch das 0:3 (0:1) gegen Kolumbien in Kasan. Nach dem 1:2 gegen Senegal war es die zweite Pleite.



Yerry Mina (40.) erzielte auf Vorarbeit von Bayern-Star James das 1:0 für die Südamerikaner, Radamel Falcao (70.) und Juan Cuadrado (75.), wieder auf Vorarbeit von James, machten mit ihren Toren alles klar. Mit drei Punkten haben die Kolumbianer noch Chancen, sich am letzten Spieltag an Senegal und Japan (je vier Zähler) vorbeizuschieben.