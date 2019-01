Wir alle sind Kolumbien. Präsident Ivan Duque

Selbst erbitterte politische Gegner sind sich einig: Terrorismus ist in Kolumbien kein Weg, der beschritten werden kann. Für einen Tag lang rückte das 50-Millionen-Volk zusammen - trotz großer ideologischer Differenzen und trotz unterschiedlicher Auffassung über die Zukunft des südamerikanischen Landes. Zehntausende gingen am Sonntag im ganzen Land auf die Straße, um gegen Terrorismus zu demonstrieren. Kolumbiens Präsident Ivan Duque gab sich staatsmännisch: In der Stunde des Terrors gebe es keine ideologischen Unterschiede. "Wir alle sind Kolumbien", sagte Duque am Sonntag.