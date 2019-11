Wir wollen nicht, dass das, was mit Dilan passiert ist, zu weiterer Gewalt führt. Wir wollen, dass das ein Auslöser dafür ist, dass das Schlechte, was in diesem Land passiert, endlich endet. Dilans Schwester Denis

Duque sprach noch am Abend der Familie via Twitter seine Anteilnahme aus. Bogotas Bürgermeister Enrique Penalosa kondolierte via Video-Botschaft. Doch ihnen schlägt die Reaktion der Netzgemeinde entgegen: "Dilan ist nicht gestorben, er ist ermordet worden", kommentieren die Menschen erbost. Kolumbiens prominenter Sozial-Fotograf Jesus Abad fragt: "Wer hat den Befehl erteilt?"



Am Tag seines Todes hätte Dilan eigentlich sein Abschlusszeugnis bekommen sollen. Statt Dilan kam seine Schwester Denis und appellierte mit Tränen erstickter Stimme an die Öffentlichkeit: "Wir wollen nicht, dass das, was mit Dilan passiert ist, zu weiterer Gewalt führt. Wir wollen, dass das ein Auslöser dafür ist, dass das Schlechte, was in diesem Land passiert, endlich endet", sagte sie und bat um Gebete.