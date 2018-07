Santos unterschreibt neues Gesetz für reduzierte Haftstrafen. Quelle: Monica Gonzalez/Presidencia Colombia/dpa

Mit Strafnachlässen will die kolumbianische Regierung die Verbrechersyndikate zur Aufgabe bewegen. Präsident Santos unterzeichnete ein Gesetz, das eine Reduzierung der Haftstrafen um bis zu 50 Prozent erlaubt, wenn sich Kriminelle stellen.



Mit dem Angebot will die Regierung die mächtige Drogenbande - den Golf-Clan - bewegen, die Waffen niederzulegen. Deren Chef hatte erklärt, seine Männer seien bereit, sich zu stellen, sobald das Gesetz in Kraft sei. Bis zu 6.000 Kämpfer könnten profitieren.