Petro versuchte seinen Landsleuten die Angst vor einer sozialistischen Herrschaft zu nehmen, die seine Gegner streuten. Es gehe ihm nicht darum, Reiche ärmer zu machen, sondern Arme am Wohlstand teilhaben zu lassen. Er sei nicht gegen Unternehmer, sondern wünsche sich am liebsten Millionen Unternehmer in Kolumbien. Seinem Gegner Duque warf er vor das Land in die Vergangenheit zurückführen zu wollen: "Wir aber wollen ein neues Kapitel der kolumbianischen Geschichte aufschlagen."