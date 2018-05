Bei der Präsidentschaftswahl in Kolumbien kommt es zur Stichwahl. Quelle: Luisa Gonzalez/colprensa/dpa

Der konservative Kandidat Ivan Duque von der rechten Partei Centro Democratico hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen. Laut Wahlamt kam er auf 39,12 Prozent. An zweiter Stelle lag mit 25,09 Prozent Gustavo Petro von der linken Bewegung Colombia Humana. Am 17. Juni kommt es zu einer Stichwahl.



Bei der Wahl ging es vor allem um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung Farc. Duque will den Vertrag abändern, Petro daran festhalten.