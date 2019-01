Wir werden nicht ruhen, bis wir alle Täter und Drahtzieher zur Rechenschaft gezogen haben Präsident Ivan Duque

So lange will Kolumbiens Präsident allerdings nicht warten. Im Gegenteil: Er fordert nun, dass Kuba die Köpfe der Guerilla nach Bogota ausliefert. Die wegen der Friedensgespräche ausgesetzten Haftbefehle treten wieder in Kraft. Aus den Gesprächspartnern werden wieder Gejagte. "Wir werden nicht ruhen, bis wir alle Täter und Drahtzieher zur Rechenschaft gezogen haben", sagt Duque. Für das kommunistisch regierte Kuba ist das eine schwierige Situation. Entweder stellt sich die Regierung des neuen Präsidenten Miguel Diaz-Canel hinter die mutmaßlichen Bombenleger oder sie verrät ihre ideologisch nahestehenden Mitstreiter. Bislang hat sich Kuba in solchen Fragen fast immer für seine ideologisch Verbündeten entschieden.