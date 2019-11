Kolumbiens Präsident Ivan Duque versucht sich in einem Spagat. Auf der einen Seite verteidigt er das in der Verfassung verbriefte Recht auf einen friedlichen Protest, auf der anderen Seite warnt er jene Kräfte, die seiner Meinung nach die Demonstrationen unterwandern könnten. Seine Regierung lehne die Anwendung von Gewalt strikt ab. Die Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft versetzt, laut lokalen Medienberichten gibt es Hinweise auf gewaltbereite Randalierer, die die Proteste nutzen wollen. In einer Universität in Medellin wehrten sich am Vortrag der Großdemo Studenten gegen die Präsenz vermummter Demonstranten. Sie bestehen auf einem friedlichen Protest.