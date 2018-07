Der Kolumbianer Radamel Falcao bei einem Kopfball gegen den senegalesischen Torwart Khadim N'Diaye Quelle: reuters

Kolumbien hat als Sieger der Gruppe H das Achtelfinale der WM in Russland erreicht. Die Südamerikaner besiegten im letzten Gruppenspiel Senegal mit 1:0 (0:0) und schoben sich in der Tabelle noch an den Afrikanern sowie an Japan vorbei.



Der Senegal kam aufgrund der Fairplay-Wertung nur auf den dritten Platz und muss die Heimreise antreten. Dabei sah das Team um Liverpool-Star Mane lange Zeit besser aus als die hochgehandelten Kolumbianer. Erst nach der Pause entwickelten auch die Cafeteros Torgefahr. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Yerry Mina der Siegtreffer.