Nachbau des Schiffs Santa Maria von Kolumbus

Quelle: reuters

Welche Spuren der wahren Entdecker Amerikas mag Kolumbus noch verfolgt haben? Das TerraX-Team recherchierte in diversen Archiven und Bibliotheken, um Hinweise zu finden, vor allem in Sevilla, in der umfangreichen Biblioteca Colombina, die sein Sohn Fernando zusammengestellt hatte, nachdem er alle Bücher, Karten, Aufzeichnungen seines Vaters geerbt hatte.



Daher wissen wir nicht nur von Kolumbus‘ Fahrt nach Island 1477, sondern auch von seinem Aufenthalt in Bristol im Jahr zuvor. Hier wurde in den Hafenkneipen wohl von dem legendären walisischen Prinzen Madoc, Sohn des historisch belegten Königs Owein Gwynedd, erzählt. Der soll 1170 die Mobile Bay in Alabama erreicht, die Flüsse aufwärts gefahren sein und am Ohio und Tennessee River steinerne Burgen erbaut haben.