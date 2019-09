Autorin und Kolumnistin Margarete Stokowski. Archivbild

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die "Spiegel Online"-Kolumnistin Margarete Stokowski bekommt in diesem Jahr den mit 5.000 Euro dotierten Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik. Ihre Kolumnen zeichneten sich aus durch eine kompromisslose Entlarvung gesellschaftlicher Missstände, präzise Sprache und gekonnte Ironie, begründete die Jury ihre Entscheidung.



"Damit steht sie unzweifelhaft in der Tradition Kurt Tucholskys." Die Preisverleihung ist für den 3. November in Berlin geplant. Der Preis wird seit 1995 alle zwei Jahre vergeben.