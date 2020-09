Genau da liegt das Problem. Denn die so viel angepriesene Einheit ist nichts, was man greifen kann. Einheit ist nicht messbar. Einheit entsteht im Kopf. Und genau in diesem Kopf steht die Mauer für Euch weiter. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist es deshalb endlich mal Zeit, dass Ihr Euch lossagt von all den Klischees und Vorurteilen. Hört auf, von Ost und West zu faseln. Hört auf, Euch als Wessi oder Ossi zu fühlen. Fangt endlich an mit dem Mauerfall im Kopf.