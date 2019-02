Eins zeigt sich deutlich, auf die Brexit-Hardliner wird May nicht bauen können. Doch ist sie schon bereit, diesen Teil der Partei zu ignorieren, einen weicheren Brexit anzustreben, vielleicht gar den Verbleib in der Zollunion? Um so die Opposition zu umgarnen? Eine Mehrheit im Parlament würde sie so kriegen, aber auch eine eigene Partei vor der Implosion. Ich fürchte, May wird diese Entscheidung so lange herauszögern, wie es geht, zur Not bis Ende März.