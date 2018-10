Welche Verantwortung der Manager Stadler möglicherweise zu tragen hat, muss sich erst herausschälen. Auch eine Untersuchungshaft kann mit dem Verdikt "unschuldig" enden. Schuld aber haben die Autobosse insgesamt: Weil das Schielen nach Profit zu Grenzübertretungen und Sittenverfall geführt hat. Weil die PS-Protze offenbar manchen Sinn für die Gemeinschaft verloren haben. Der Autokunde und die Bürger dieses Landes haben in der Dieselkrise in gewisser Weise einen größeren Schaden davongetragen als die Chefs bei den Herstellern. "Made in Germany" ist beschädigt, aber Volkswagen bleibt größter Autoproduzent der Welt. Finanzielle Traumergebnisse und entsprechende Bonizahlungen haben Winterkorn, Müller, Stadler und manch anderen von der Welt entkoppelt, in der wir leben. Schlimmer noch: Sie haben die Sicht auf Gut und Böse vernebelt.