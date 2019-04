Nun also endet diese einzigartige Karriere. Und das ist gut so! Der Respekt ist noch groß, seine Leistungen sind präsent. Nowitzki war nie der beste Athlet auf dem Feld. Aber das musste er auch nicht sein - seine Qualitäten lagen in anderen Bereichen: Er hat das Spiel revolutioniert. Ein so großer Spieler, der von weit draußen wirft und hochprozentig trifft – das gab es vor Nowitzki nicht. Und er hat einen Wurf kreiert. Diesen Fadeaway, bei dem er aus der Drehung mit einem Bein nach hinten abspringt. Dieser Wurf ist kaum zu verteidigen, etliche Spieler haben ihn kopiert.