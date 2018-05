Ersten Andeutungen zufolge will man künftig wohl auf das Werbemodell verzichten. Auch andere Portale dürfen sich nun an dem Urteil orientieren. Für die Ärzte gilt, sie müssen mit Kritik leben, aber nur, wenn ein Portal neutral arbeitet. Und für die Patienten gilt: Heutzutage muss sowieso jeder für sich selbst klären, was er dem Internet glauben will oder nicht. Vor falschen Schlüssen kann ihn kein Gericht der Welt schützen.