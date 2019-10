Johnson hat nicht nur in der Brexit-Campagne gelogen und seiner Vorgängerin Stöcke in den Weg geworfen, wo er nur konnte - Theresa May übrigens zeigte am Samstag im Parlament Größe und stärkte ihm den Rücken - er schickte auch die Abgeordneten in eine Zwangspause, um seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Dann zögerte er seinen eigenen Vorschlag an die EU künstlich hinaus, kündigte ihn als seinen letzten an, nur um ganz entscheidende Forderungen in Windeseile fallen zu lassen. Und schließlich versuchte er, den neuen Deal in einer halben Tagessitzung durchs Parlament zu drücken.