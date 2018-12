Die Brexit-Gegner wittern Morgenluft und hoffen stündlich mehr auf ein zweites Referendum. Diana Zimmermann kommentiert die Lage in Großbritannien

May hat angekündigt, noch einmal mit Brüssel sprechen zu wollen, sich versichern zu lassen, dass der verhasste backstop für die irische Grenze nicht in Kraft treten muss. Sie will durch europäische Hauptstädte touren, doch was soll das bringen? Brüssel wird an dem Austrittsabkommen nichts Wesentliches ändern, kosmetische Eingriffe in der Absichtserklärung über die zukünftigen Beziehungen werden die aufgebrachten Brexiteers kaum beruhigen, die Brexit-Gegner wittern Morgenluft und hoffen stündlich mehr auf ein zweites Referendum.