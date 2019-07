Wer übrigens heute auf ein anderes Ergebnis gehofft hat, hätte einen Pyrrhussieg gefeiert. Hätte der BGH nämlich geurteilt, dass die Überschüsse aus den Abmahnungen zu hoch sind, wäre die paradoxe Folge, dass die DUH in Zukunft mehr und nicht weniger abmahnen müsste. Denn sie müsste dann Gewinne aus dem Abmahngeschäft naheliegend dadurch reduzieren, dass bis an die Grenze der Gewinnschwelle mehr Personal für Abmahnungen eingestellt wird, also etwa Büromitarbeiter und Detektive, die sich um Marktüberwachung kümmern. Die Folge wäre also ein kaskadenartiger Anstieg der Abmahntätigkeit gewesen.