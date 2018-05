Mitleid muss man angesichts dieser desaströsen Zustände mit der Verteidigungsministerin aber dennoch nicht haben. Denn sie ist in wesentlichen Teilen mit schuld am schlechten Zustand der Truppe, weil sie in der Vergangenheit nicht massiv dafür gekämpft hat, die Bundeswehr finanziell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben machen kann. Wenn Frau von der Leyen das jetzt einsieht und ändert, macht sie ihren Job. - Endlich, mag man aus Sicht der Soldaten sagen. Denn die leiden unter der nicht bedarfsgerechten Ausstattung der Bundeswehr schon viel zu lange. Deshalb darf es nicht bei Papieren und Worten bleiben. Die Bundesregierung muss in Sachen Bundeswehr ihre Hausaufgaben machen - nicht nur im Verteidigungsressort. Das wird teuer, aber so ist das nun mal, wenn man zu lange nicht investiert und modernisiert. Es ist höchste Zeit!