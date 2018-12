Doch wer wissen will, was Grundsatzprogramme in der CDU wert sind, sollte einfach in das von 2007 schauen: Dort bekennt sich die Partei – die anders als die SPD nie eine Programmpartei war, sondern pragmatisch regieren wollte – noch sowohl zur Wehrpflicht wie zur Atomkraft. Wie bekannt, hielten beide Grundsätze in der Regierungszeit von Angela Merkel nicht lang.