Gut möglich, dass das ganze Unionsdesaster seine Ursachen in der persönlichen Beziehungsebene zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel hat. Auch gut möglich, dass Seehofer einfach amtsmüde ist und die politische Bühne mit großem Theaterdonner verlassen will. In der Tat hat es Seehofer offenbar nicht verwunden, dass er von Markus Söder vor einem halben Jahr aus seinem geliebten Amt als bayerischer Ministerpräsident gejagt wurde. Und das Amt des Bundesinnenministers, noch dazu in der Kabinettsdisziplin, hat er bereits in den ersten 100 Tagen als Bürde empfunden. Jedenfalls meint Seehofer weiterhin, dass er das Heft des Handelns in der Hand hält. In der Nacht sagte er vor laufenden Kameras, es sei ein Entgegenkommen von ihm, noch einmal mit der CDU zu verhandeln. Nicht wenige werten das als grenzenlose Selbstüberschätzung.