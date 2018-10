Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Orte deutscher Klassik oder die Wiege des Bauhauses in Weimar, Johann Sebastian Bach in Leipzig oder die wunderschöne Urlaubsinsel Rügen ganz selbstverständlich als gesamtdeutsch wahrgenommen werden, und die strukturellen Probleme darum herum den sogenannten Jammerossis überlassen bleiben. Wenn die Deutsche Einheit nicht den Eindruck einer andauernden Zwangsehe vermitteln will, dann muss doch auch für diese Ehe gelten: "in guten wie in schlechten Zeiten". Also muss im Westen klar sein, dass sich ein Gefühl der Herabsetzung im Osten wie ein Bumerang in gesamtdeutschen Wahlergebnissen niederschlägt. Damit die Deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte bleibt - denn das ist sie, eine Erfolgsgeschichte. Dank gemeinsamer Kraftanstrengungen in Ost und West. Dank der großen Solidarität vieler Westdeutscher, die geholfen haben, den heruntergewirtschafteten Osten nach 1990 wieder aufzubauen.