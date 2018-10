Mehr Frauen bekommen durch #MeToo eine Stimme, und gemeinsam werden sie gehört. Durch den Schulterschluss von Betroffenen werden ihre Erlebnisse ernst genommen. Ein "Stell dich nicht so an!" sollte sich keine Frau mehr gefallen lassen müssen, wenn sie beispielsweise auf der Arbeit begafft wird. Man(n) muss sich nicht die Frage stellen, ob der vielsagende Blick auf den Po der Kollegin okay ist oder nicht. Er ist es nicht. Dass das jetzt jedem bewusst sein müsste, ist der Erfolg von #MeToo.