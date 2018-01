Florian Neuhann, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio Quelle: ZDF

Was die Union selbst will? Wie sie das Rentensystem stabilisieren will, wenn ab 2030 die geburtenstarken Jahrgänge der so genannten Babyboomer in Rente gehen und die staatliche Umlagefinanzierung vor ganz neue Herausforderungen stellen? Dazu hört man nichts von Angela Merkel - dabei sind die Rahmenbedingungen bekannt. Und der Handlungsbedarf für die Zeit ab 2030 enorm. Wann, wenn nicht in einem Wahlkampf, wäre also die Zeit, über die richtigen Konzepte zu streiten? Damit Wähler vergleichen und sich entscheiden können?