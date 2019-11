In einem Interview mit dem britischen Magazin "The Economist" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Nato den "Hirntod" bescheinigt. Ein Kritikpunkt: Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten". Auch das Nato-Land Türkei zeige ein "unkoordiniertes und aggressives" Vorgehen - in einem Bereich, der die Sicherheitsinteressen aller berührt seien.



Bundeskanzlerin Angela Merkel wies das zurück: "Ich glaube ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen."



Macron hatte in dem Interview auch Deutschland angegriffen - allerdings die Haushaltspolitik: Als großer Gewinner der Eurozone müsse die Große Koalition mehr investieren.



