Donald Trump ist ab sofort komplett in den Kampf um seine Wiederwahl eingetaucht. An diesem Mittwoch will er in Texas glühende Anhänger und konservative Großspender auf Eskalation einschwören. Ganz nach Lehrbuch hat er dabei ein ganzes Bündel voller Krawallthemen mitgebracht, allem voran seinen Klassiker "Mauerbau" an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Der Clou dabei: Es gibt ihn auf einmal wirklich, den Notstand, der vor ein paar Monaten so noch nicht existierte.