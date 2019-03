Deshalb will die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus die Veröffentlichung des gesamten Berichts und die Herausgabe aller Akten - notfalls per Beschluss des obersten Gerichtshofs - erzwingen. Erst wenn die Öffentlichkeit alle Details bewerten könnte und Verwerfliches nachlesbar wäre, würde sich in Meinungsumfragen zeigen, ob die Demokraten mit einem Amtsemthebungsverfahren politischen Selbstmord begehen würden oder nicht.