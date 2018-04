Und die Berliner Juden? Immer mehr vermeiden es, sich in der Öffentlichkeit zu ihrer Religion zu bekennen, und verbergen den Davidstern etwa in der U-Bahn. Auch das ist beschämend und nicht hinnehmbar. In den letzten Jahrzehnten ist die jüdische Gemeinde in Berlin gewachsen. Die meisten sind gekommen, um zu bleiben. Viele junge Israelis lieben Berlin, gelegentlich hört man sie hebräisch sprechen, in der U-Bahn, im Café oder im Supermarkt. Das ist sehr erfreulich für uns Deutsche, die den industriell betriebenen Massenmord an den Juden verbrochen haben. Die Juden sollen bleiben wollen, die Israelis weiter gerne kommen.