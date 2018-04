Die Politik hatte den riesigen Verwaltungsauswand gescheut, 35 Millionen Grundstücke alle sechs Jahre in ihrer Bewertung zu aktualisieren. Stattdessen blieb alles auf dem Stand von 1964 (im Westen) und 1935 (im Osten). Immobilien, die einst am Stadtrand lagen, waren damals oft ebenso viel wert wie ein Anwesen in einer ländlichen Umgebung.