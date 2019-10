Kritik aus Deutschland ist wenig sachdienlich. Es würde nur in die Narration der PiS passen, dass Deutschland Polen wieder dominieren will. Gefragt ist Brüssel. Denn erstens sind die Polen, auch die PiS-Wählerschaft, grundsätzlich europafreundlich eingestellt. Zweitens hat sich gezeigt, dass der einzige Weg, die PiS teilweise zu stoppen, Klagen vor dem EuGH sind. Das hat in kleinen Teilen der Justizreform funktioniert. Auch Finanzverhandlungen über das nächste EU-Budget sind für die Nationalkonservativen extrem wichtig. Polen, der wichtigste Netto-Empfänger, braucht das Geld, um seine Wirtschaft am Laufen zu halten, damit es die vielen sozialen Wohltaten für seine Bürger aufrechterhalten kann. Ansonsten würde die Stimmung kippen, sind doch höhere Renten, mehr Geld für Familien, Steuerbefreiungen für Arbeitnehmer unter 26 Jahren und noch mehr Kindergeld die Zugpferde für die Wähler.



Die Opposition ist schwach, ohne klare Botschaft und muss jetzt nach der Wahlschlappe erst einmal zusammenhalten. Die Zivilgesellschaft, so scheint es, ist zu ruhig geworden. Vor drei Jahren noch konnte sie mit massiven Demonstrationen eine Verschärfung des Abtreibungsrechtes abwenden. Gegen die Justizreform ging man 2017 auf die Straße, seitdem bleibt es ruhig.