Sich gegenseitig die Messlatte hochzulegen, ist unter Politikern ein beliebter Kampfsport. Der "Augsburger Allgemeinen" also sagt Horst Seehofer, die absolute Mehrheit in Bayern sei möglich. Er tut dies in einer Zeit, in der sein Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten jede Festlegung in diese Richtung vermeidet. "Ich verspreche keine Zahlen", sagt Markus Söder immer mit Blick auf den 14. Oktober. Der CSU-Chef wiederum nutzt seinen Optimismus zum Gegenschlag gegen seinen alten Rivalen. Söder hatte gegenüber dem ZDF erklärt, die schlechten Umfragewerte für die CSU seien "Berliner Werte". Die aktuellen Zahlen des Umfrageinstituts infratest kannte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.