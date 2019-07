Die neue Präsidentin muss nun zeigen, was sie kann. Tempo machen, durchlüften, anpacken, was die Kommission angeht, integrieren, was das Parlament angeht, das bei diesem Wahlgang verwundet wurde, auch aus eigener Hand. Pflaster-Kleben reicht da nicht, das weiß Frau Dr. von der Leyen, die vor einem bisher nie eine Scheu hatte: vor einschneidenden Operationen.