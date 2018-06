In Trumps Arsenal des Schreckens fehlt eigentlich nur noch, dass Washington das Schutzversprechen durch die NATO aufkündigt. Wer den Völkerrechtsbrecher Putin an den Tisch der Mächtigen zurückholen will, dem ist auch das zuzutrauen. Für Trump ist Zerstörung Politik. Auf weitere destruktive Manöver sollten wir uns also besser einstellen.