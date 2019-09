Ich sage: Es ist ein Tag, an dem klar wird, was passiert, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Denn erst der Druck der Kids von Fridays for Future hat die GroKo zum Handeln bewegt. Das empfinde ich mindestens als peinlich und irgendwie politisch unprofessionell. Denn seit mehr als zehn Jahren sind die Klimawandelfakten bekannt. Nun haben wir also diesen Katalog mit 65 Maßnahmen zum Klimaschutz. CO2 bekommt einen Preis. Zunächst nur zehn Euro pro Tonne. Macht in etwa drei Cent pro Liter Sprit an der Tankstelle. Geschenkt. Ein Preis, der nichts bewirkt. Glatter Fehlstart also.



Aber: Viele der anderen Maßnahmen im Klimapaket zielen in die richtige Richtung, bieten die Chance auf mehr Klimaschutz. Was mir fehlt: Eine Garantie. Dafür, wie denn die Umsetzung der Maßnahmen bis 2030 sichergestellt wird. Die Kanzlerin hat gesagt: Darauf aufpassen soll das Klimakabinett. Also passt es auf sich selbst auf. Vielleicht nur bis 2021. Dann gibt es Bundestagswahlen. Und danach? Wer weiß.