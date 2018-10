Das gute Konzernergebnis wird vor allem in China eingefahren, wo der Löwenanteil des Profits gemacht wird. In China und für die Chinesen muss Volkswagen massiv auf Elektro umstellen, da Politik und Markt dies dort einfordern. "Skaleneffekte", mit diesem Zauberwort der Betriebswirtschaftler werden in Wolfsburg Produktivität und Erfolg summiert. Die erreicht man aber nicht, indem man in Europa noch allzuviel Geld in eine Technik steckt, die auch durch VW-Verschulden stark diskreditiert ist. Einen globalen Skaleneffekt schafft in diesem Fall die Entscheidung "China first" und "Germany follows fast".