Russisches Erdgas ist die politisch umstrittenste Lösung, aber die wirtschaftlich günstigste. Andreas Kynast

Deutschland, das aus der Erzeugung von Kohle-Energie aussteigen will, wird in Zukunft mehr Erdgas brauchen als früher. Die Fördermengen in Norwegen und den Niederlanden gehen zurück. Es ist vernünftig, nach Alternativen zu suchen. Russisches Erdgas ist die politisch umstrittenste Lösung, aber die wirtschaftlich günstigste. Deshalb ist es richtig, neben dem Bau von Nord Stream 2 auch den Bau der Terminals voranzutreiben, die es ermöglichen, amerikanisches Flüssiggas zu importieren. Je größer die Möglichkeiten, umso geringer die Abhängigkeit.



Nord Stream 2 ist über 600 Kilometer bereits Realität. Ende des Jahres soll die Pipeline fertig sein. Es gehört zum politischen Alltag in Berlin und Brüssel, laut zu klagen, wenn Putin Abmachungen bricht. Oder Alarm zu schlagen, wenn Trump unzuverlässig und sprunghaft ist. Ganz so, als habe nicht auch die EU einen Ruf als verlässlicher Handelspartner zu verlieren.